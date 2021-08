Il figlio di Gigi D’Alessio commenta l’arrivo di un altro fratello

Il pancione della compagna di Gigi D’Alessio era già una conferma dell’arrivo di un altro figlio ma non è arrivato nessun commento del cantante. Ci ha pensato suo figlio Claudio D’Alessio a rispondere ai curiosi. Se è semplice immaginare che Anna Tatangelo non abbia fatto salti di gioia nell’apprendere della gravidanza di Denise Esposito, sembra che per il resto della famiglia, o almeno per Claudio D’Alessio, sia davvero un lieto evento. Anna Tatangelo magari avrebbe preferito che non ci fossero altri figli per il suo ex compagno o che passasse un po’ più di tempo dalla loro separazione prima di creare una nuova famiglia; questo per proteggere il figlio Andrea che ha sofferto molto per l’addio tra i suoi genitori.

LA REAZIONE DI CLAUDIO D’ALESSIO ALLA NOTIZIA DELL’ARRIVO DI UN ALTRO FIGLIO PER IL PADRE

E’ sulla rivista DiPiù che il primogenito del cantante partenopeo ha commentato: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre”. C’è però altro, Claudio ha aggiunto: “Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri” quel “non so molto” appare strano. Forse non avrà voluto parlare per privacy o magari davvero non sa molte della storia d’amore tra suo padre e la nuova giovanissima compagna.

Il 35enne sembra felice di aggiungere un altro fratello o magari una sorella alla sua famiglia. E’ nato quando Gigi era molto giovane, sono cresciuti insieme e oggi anche lui è padre. Tenerissima la foto che di recente ha postato sul suo profilo social: lui piccolissimo in braccio al suo papà che suona il pianoforte e con suo figlio ha scattato la stessa foto. Il gossip attende il seguito per scoprire se davvero sono tutti felici per la nuova famiglia allargata.