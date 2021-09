L’anniversario di Fedez e Chiara Ferragni: dediche con foto sui social

Sono passati già tre anni da quel matrimonio che ci fece sognare tutti. Fedez e Chiara Ferragni festeggiano il loro terzo anniversario di nozze. I Ferragnez stanno insieme da cinque anni. Due anni dopo l’inizio della relazione decisero di dirsi di sì per sempre con un matrimonio iconico a Noto, in Sicilia, che probabilmente non dimenticheremo mai anche se eravamo invitati solo in maniera digitale. Adesso Fedez e Chiara continuano ad amarsi, hanno due bambini e bellissimi e sui social si scambiano delle bellissime dediche romantiche per ricordare quel giorno speciale. Vediamo che cosa si sono scritti i Ferragnez.

L’anniversario di matrimonio dei Ferragnez: Chiara Ferragni scrive al suo Fedez

Sia Fedez che Chiara Ferragni si sono scambiate delle dediche su Instagram con tanto di scatti che riportano al giorno dello loro matrimonio. “Tre anni fa ho sposato l’uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondato da tutte le persone che amo veramente” ha così scritto l’imprenditrice sul suo Instagram. “Per molti altri anni che celebrano questo sentimento. Ti amo” ha continuato Chiara. E le parole d’amore sembrano scacciare via quell’aria di crisi che sembrava respirarsi dopo la paparazzata sullo yacht in cui c’era stato un litigio tra i Ferragnez.

Fedez fa una dedica a sua moglie Chiara Ferragni in occasione del quinto anniversario di matrimonio

“5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati” ha così iniziato la sua dedica sui social network Fedez. “Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo” ha scritto il rapper su Instagram. L’artista ha anche ammesso che spesso lui e sua moglie riguardano il video delle loro nozze insieme sul divano. Insomma, un amore che non si è mai fermato e che sembra crescere ogni giorno di più quello tra Chiara Ferragni e il marito Federico Lucia.

Tanti auguri ragazzi!