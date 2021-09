Can Yaman a Venezia con un’attrice israeliana e Diletta Leotta è malinconica

Sui social continuano a seguirsi ma Can Yaman e Diletta Leotta sono ormai troppo distanti. La coppia non ha mai ufficializzato l’addio ma anche a Venezia lui era da solo, anzi in passerella era con un’altra donna. Can Yaman è apparso in tutto il suo splendore in piena complicità con un’attrice israeliana. Non è lei la misteriosa presunta nuova compagna dell’attore turco che ha fatto spettegolare qualche settimana fa ma è lei che potrebbe avere già sostituito Diletta Leotta nel suo cuore. Nuova coppia o meno in ogni caso tra i due a Venezia la complicità era evidente, segno ulteriore che la giornalista sportiva potrebbe davvero non essere più la sua fidanzata. Sono ormai distanti e mentre l’attore turco raccoglie il suo successo in Italia Diletta appare triste, scrive la sua malinconia.

Chi è l’attrice accanto a Can Yaman a Venezia?

Lei è Moran Atias, la bella e brava attrice israeliana di cui adesso anche il gossip parla perché sembra che Can Yaman abbia allungato lo sguardo su di lei. In molti hanno notato le curve simili a quelle di Diletta e i sorrisi maliziosi. E’ Yaman a sorridere sornione e per niente dispiaciuto dell’assenza della Leotta. Moran Atias in realtà pensa più al red carpet.

Diletta è invece malinconica. Il divo è sbarcato Venezia, travolto da fan e telecamere, cerca la complicità della collega. Alla Leotta non resta che pensare all’estate che sta finendo e quanto le piacerebbe fermare il tempo, perché non le va di diventare grande.

E’ finita davvero così la favola d’amore tra i due? In tanti non hanno mai creduto al loro amore pensando a una vera soap opera organizzata. Si era parlato di matrimonio, c’erano state le presentazioni in famiglia e adesso tutto è finito sì senza una parola? Ci saranno altre puntate o non vedremo più scatti, romanticismo e regali tra l’attore turco e la giornalista italiana?

Intanto, Yaman alla Mostra di Venezia ha ricevuto il premio Filming Italy come personaggio televisivo dell’anno e chissà se ha anche ricevuto i complimenti di Diletta.