Claudio D’Alessio presenta la figlia appena nata, gli auguri di Gigi e Anna Tatangelo

E’ nata la terza figlia di Claudio D’Alessio, primogenito di Gigi D’Alessio. Il papà emozionato ha presentato la sua bimba sui social rivelando il nome scelto e il significato del suo nome. Immediato il commento di Anna Tatangelo, un augurio pieno di cuori perché anche se i due cantanti non stanno più insieme i rispettivi figli saranno legati per sempre, sono tutti parte della stessa famiglia. Non è mancato dopo un po’ il commento di nonno Gigi D’Alessio: “Benvenuta Giselle, sarai protetta da Dio e da tutti noi”. Tra i tanti auguri ricevuti da Claudio per sua figlia non si nota quello di Denise Esposito, almeno sui social non c’è.

Giselle D’Alessio è la terza nipotina di Gigi D’Alessio

Gioia immensa nella famiglia del cantante napoletano che a sua volta presto sarà papà per la quinta volta. La famiglia si allarga e se la piccola Giselle mette tutti d’accordo, forse potrebbe esserci un po’ di malumore per il bebè in arrivo.

“Il destino ha voluto che la mia vita si tingesse di Rosa. Oggi è nata la mia terza Principessa. Benvenuta Giselle D’Alessio, il tuo nome vuol dire “Promessa” quella che faccio a me stesso, di impegnarmi ad essere un papà degno delle mie figlie e sarà un lungo cammino, ma insieme a te… solo una piacevole passeggiata. Ti Amo” ha scritto Claudio dedicando ovviamente la parte finale del suo dolce annuncio a Giusy, la sua compagna. La coppia ha già una figlia, Sofia che ha un anno e mezzo. Claudio D’Alessio è anche papà di Noemi che ha già 15 anni ed è nata dalla storia d’amore con Francesca.

Una bellissima famiglia allargata e non è ancora finita, mancano poche settimane alla nascita del quinto figlio di Gigi, il primo per la sua nuova compagna, Denise Esposito. Chissà se li vedremo un giorno tutti insieme, ex e nuovi compagni compresi.