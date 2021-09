Federica Nargi si sposa, Alessandro Matri le ha chiesto la mano

Una proposta di matrimonio molto romantica quella che ha fatto Alessandro Matri a Federica Nargi. La coppia è legata da tanti anni, convivono da sempre, hanno due figlie, mancavano solo le nozze e sembra che stiano per arrivare. E’ la rivista Nuovo ad annunciare il matrimonio di Alessandro Matri e Federica Nargi, anche se al momento non ci sono conferme da parte dei promessi sposi, nessun dettaglio sui loro rispettivi profili social. L’ex velina e l’ex calciatore ne parlavano da anni, non hanno mai nascosto il desiderio di dire quel sì per sempre, adesso sembra che il momento stia per arrivare.



Alessandro Matri e la romantica proposta di matrimonio a Federica Nargi

Sembra che l’ex attaccante abbia chiesto alla splendida showgirl di diventare sua moglie durante una romantica vacanza a Mykons. Sembra che la coppia fosse sola, una rara vacanza senza le figlie, il momento giusto per Matri di mettersi in ginocchio. Tutto avvenuto lontano dai riflettori, è così che agiscono Federica e Alessandro. Magari più in là vedremo tutto con uno dei video che la showgirl ogni tanto tira fuori ma per il momento le informazioni le rivela solo il gossip.

Attendiamo la conferma della coppia ma intanto le informazioni dicono che il matrimonio ci sarà il prossimo anno e che forse ci sarebbe anche il desiderio di un terzo figlio, magari un maschietto dopo le due splendide bambine Sofia e Beatrice.

In questo periodo Federica Nargi è concentrata sul lavoro, è una delle concorrenti di Tale e Quale Show. Una bella sfida per lei che non è bravissima nel canto ma sa mettersi in gioco. Avranno poi tutto il tempo per organizzare le nozze; sembra che abbiano scelto l’estate del 2022 o forse la primavera. Stanno insieme da 10 anni, avrebbero voluto sposarsi già prima ma le figlie e poi il covid hanno rimandato tutto.