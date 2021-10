Tra Wanda Nara e Icardi spunta Eros Ramazzotti ma il cantante chiarisce tutto

Il presunto tradimento e gli scontri tra Wanda Nara e Mauro Icardi si ingigantiscono e coinvolgono anche Eros Ramazzotti ma il cantante blocca subito il gossip. Eros come sempre non lascia passare troppo tempo dal pettegolezzo alle spiegazioni e ancora una volta è costretto a smentire, a chiarire, stanco di trovarsi la centro anche nell’attuale soap di Mauro Icardi e Wanda Nara. Il mondo intero sa che tra il calciatore ed Eugenia China Suarez forse c’è stato qualcosa, Wanda sembra certa del tradimento, ma in tutto questo cosa c’entra Ramazzotti? Icardi è geloso di Eros e per quale motivo? Il gossip aggiunge un po’ di pepe in più e salta fuori che tra chi sostiene Wanda e le è vicino in questo periodo ci sia anche Eros Ramazzotti. Tutto si complica? Il cantante interviene subito.

Eros Ramazzotti e Wanda Nara si conoscono da dieci anni

Il pettegolezzo che gira in queste ore non fa piacere ad Eros, si parla di un avvicinamento tra lui e Wanda. Alla rivista Oggi Eros spiega: “Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano in zona San Siro”.

Il cantante aggiunge: “Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita – niente di più ma Eros non si ferma – Le insinuazioni che stanno circolando in Rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune”. Non c’è altro da aggiungere.

