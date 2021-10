Anna Tatangelo spiega come mantenere un rapporto vivo e rispettoso

I follower di Anna Tatangelo continuano ad essere curiosi ma continuano anche a chiedere consigli alla cantante sull’amore. Una delusione, una lunga storia d’amore finita e un altro legame da costruire e la Tatangelo sui social risponde alle domande delle sue fan. Dopo avere espresso il suo pensiero su quanto accaduto ieri in Senato contro il Ddl Zan Anna Tatangelo ha parlato d’amore. Se le chiedono di Napoli risponde con un cuore rosso e che le piace tanto. Se le chiedono consigli sul come fare innamorare un uomo e mantenere un rapporto vivo e rispettoso lei non conosce la formula dell’amore ma non ha dubbi sul resto. La sua risposta sembra una stoccata a Gigi D’Alessio ma non lo dice, non ci pensa più al loro amore finito, adesso ha accanto Livio Cori ed è felice ma non dimentica la delusione.

Anna Tatangelo felice con Livio Cori

Anna Tatangelo ha confermato di avere saputo dell’arrivo di un altro figlio di Gigi D’Alessio attraverso i giornali. Sua sorella ha aggiunto che Anna sperava che prima o poi tutto sarebbe tornato come un tempo.

“L’amore ha una formula segreta che nessuno conosce. Poi secondo me ci sono varie fasi dell’amore e più si va vanati nei rapporti e più l’amore tende a mutare. Per quanto riguarda il come mantenerlo vivo e rispettoso credo sia un lavoro che richiede impegno da parte di entrambi” ed è quest’ultima frase che sembra rivolta a Gigi D’Alessio o forse è solo frutto dell’esperienza.

E’ un periodo d’oro per la Tatangelo, innamorata, serena con suo figlio Andrea, piena di lavoro tra una ripresa e l’altra e l’attesa della prima puntata di All Together Now domani sera su Canale 5.

Il suo dovere è quello di proteggere suo figlio Andrea e ogni volta che può dopo il lavoro torna da lui. Sta per festeggiare i 20 anni di carriera, ha iniziato giovanissima e da lì non è mai stato semplice.

