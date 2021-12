Natale in famiglia per Elisabetta Gregoraci e Briatore ma nel resort di lusso

Anche se Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati ormai da anni ma il legame resta eterno. Restano una famiglia e infatti hanno festeggiato il Natale tutti e tre insieme. Dopo il pranzo a Roma con la famiglia della Gregoraci, a cui non è mancato Briatore, la vigilia e il giorno di Natale erano tutti e tre a Malindi; sono ancora nel resort di lusso di proprietà dell’imprenditore. Anche se è finito l’amore la famiglia resta unita, difficile non vederli insieme e durante le feste è impossibile che Nathan faccia a meno di uno dei due genitori. Quale posto più adatto in questi giorni se non il resort in Kenya?

Natale al caldo e in famiglia per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

E’ un luogo che tutti e tre adorano. Elisabetta però ha raggiunto il figlio e l’ex marito solo dopo avere terminato alcuni impegni; giusto in tempo per la vigilia di Natale. E’ salita sull’aereo privato e la sera della vigilia per loro è stata perfetta tra risate, balli sulla spiaggia e una fetta di panettone al chiaro di luna.

“Buon Natale a tutti da noi tre” ha scritto Briatore mostrando sui social la foto della sua famiglia. Che Elisabetta e Flavio siano tornati insieme? La realtà è che entrambi vogliono tenere unita la famiglia ma è anche vero che riescono a mantenere quasi segreta la loro vita privata quando sono divisi. Ogni tanto spunta il nome di un possibile compagno o di una nuova giovanissima fidanzata ma poi non si sa più niente. C’è chi dice che tra i due ci sia un accordo, chi invece è sicuro che prima o poi torneranno insieme.

Per il momento continuano a godersi il bello di stare insieme, lontano fa tutti. Messa e menù a base di pesce oltre all’amore sono stati ingredienti di questo Natale al caldo.

