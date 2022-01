Andrea Delogu confessa perché è finito il matrimonio con Francesco Montanari

Ci ha messo un anno Andrea Delogu prima di raccontare il perché è finita con Francesco Montanari, lo fa adesso nell’intervista al settimanale F e la verità della conduttrice non ha un sapore amore. Tutto è ben diverso da come una parte del gossip ipotizzava. Andrea Delogu parla di un amore che era finito, si era trasformato, la verità è che lei e Montanari sono così diversi da non desiderare le stesse cose. Nutre un profondo rispetto nei confronti dell’ex marito e anche parlarne solo oggi lo dimostra. Andrea Delogu ha deciso di raccontare le motivazioni della fine del matrimonio stanca delle persone che additano Francesco pensando che lui l’abbia tradita.

Perché è finita tra Andrea Delogu e Francesco Montanari?

“Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse” sono parole piene d’affetto ma anche molto vere.

“Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu” e un figlio non è mai arrivata dopo i 7 anni insieme, di cui 4 di matrimonio.

“Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti: un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato: che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando? Siamo ancora liberi e giovani. Io i miei 39 anni non me li sento”.

