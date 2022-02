La figlia di Luca Argentero è la prima fan di Doc: Nina segue la serie con la mamma

Mentre in tanti da casa il giovedì sera seguiamo col fiato sospeso Doc – Nelle tue mani, a casa di Luca Argentero c’è la prima fan della serie e del protagonista. E’ la figlia di Luca Argentero la prima a mettersi davanti allo schermo per seguire il suo papà. Nina Speranza il dottor Fanti lo conosce benissimo, l’ha anche visto sul set scoprendo così piccola il fantastico mondo della recitazione. Ogni volta Cristina Marino si emoziona, fa emozionare Luca Argentero ed emoziona chi segue l’attore e la serie tv. Ieri sera era una puntata molto attesa e non solo perché la scorsa settimana la fiction non è andata in onda ma perché ieri abbiamo iniziato a scoprire cosa è accaduto davvero, come è morto Lorenzo, perché il dottor Fanti aveva quegli incubi di notte, poi il significato di Cane Blu ma anche i veri sentimenti di alcuni dei protagonisti. A seguire tutto questo c’era la fan numero uno: la figlia di Luca Argentero.

Cristina Marino e la piccola Nina Speranza seguono Doc emozionate

Quanta tenerezza nel breve video pubblicato da Cristina Marino nelle storie di Instagram. “First supporter” commenta la modella e imprenditrice mostrando la sua piccolina in pigiama che si avvicina allo schermo e indica il suo papà, lo tocca col ditino.

Andrea Fanti e la sua squadra continua a conquistare il pubblico di Rai; le sue bellissime donne a casa le ha già conquistate da tempo. Cristina Marino di recente ha purtroppo vissuto un dolore immenso, la morte del padre. E’ accaduto subito dopo il viaggio alle Maldive, nei giorni del festival di Sanremo. Per lei Luca ha ovviamente rinunciato al festival preferendo restarle accanto ogni istante. L’attore ha dovuto ingoiare anche chi ha fatto dell’assurda ironia sul lutto subito dalla sua famiglia, ipotizzando che magari fosse solo una scusa per non andare a Sanremo. Commenti a cui Argentero ha risposto con il giusto tono.

