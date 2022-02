Per San Valentino Biagio scrive una dolce lettera a Miriana Trevisan: la reazione

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 si festeggia San Valentino. In casa ormai è rimasta una sola coppia, quella formata da Sophie Codegoni e da Alessandro Basciano ma anche gli altri concorrenti, hanno avuto modo di ricevere una coccola. Ad esempio per Miriana Trevisan è arrivata una lettera dal suo Biagio d’Anelli. In questi giorni Miriana è andata un po’ in crisi, dopo l’aereo volato sulla casa, che aveva un messaggio un po’ criptico. Qualcuno da fuori faceva notare a Miriana che quello con Biagio non è amore ma per la Trevisan sia i suoi sentimenti che quelli del d’Anelli sono sinceri! Alla vippona comunque ha fatto molto piacere la lettera arrivata da parte di Biagio e anche le sue amiche l’hanno invitata a stare serena e a pensare che l’ex concorrente del GF VIP le voglia davvero bene.

La lettera di Biagio per Miriana Trevisan

“Chi tocca te e come se toccasse me” è una delle frasi che Miriana ha letto nella missiva ricevuta ed è una di quelle frasi che le sono rimaste maggiormente impresse. La Trevisan quindi ne ha parlato anche con Manila e le altre, che le hanno suggerito di stare tranquilla. Tra l’altro manca pochissimo e la vita fuori dimostrerà poi se questo sentimento è reale oppure no.

Anche Delia Duran ha cercato di rassicurare Miriana spiegandole che Biagio: “Sta lottando pubblicamente e privatamente per il vostro amore” sottolineando appunto, che ha davvero fatto un bel gesto nei suoi confronti. Miriana quindi si gode la sua lettera e spera chissà, magari di ricevere anche un’altra bella sorpresa nella puntata del GF VIP che andrà in onda proprio oggi, nel giorno degli innamorati. Staremo a vedere!

Nel frattempo Biagio le ha fatto anche un’altra dolcissima dedica dai social

Buon San Valentino a tutti!

