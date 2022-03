E’ nata la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: per lei un nome dolcissimo

Tra tante notizie brutte la nascita della figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello è tra le più belle. E’ dolcissimo il nome che la mamma e il papà hanno scelto per la piccolina ed insieme lo hanno appena annunciato sui rispettivi profili social. Stessa foto e stesso messaggio. Uno scatto in bianco e nero di quel piedino che è già così bello; una mano che lo sfiora, una tutina, una copertina e sembra di sentirlo anche attraverso uno scatto il profumo della bimba, quello che hanno tutti i bimbi. Valentino Rossi è diventato papà, Francesca Sofia Novello è diventata mamma, in questo momento per la coppia non c’è nulla di più importante. 43 anni per l’ex pilota di motociclismo, 28 anni per la modella, una coppia bellissima che per la prima volta rivela il nome scelto.

Come si chiama la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello?

“Mamma e Babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi” è Giulietta il nome scelto per la piccolina ed è un nome adorabile. La piccola è nata questa notte, nella notte tra il 3 e il 4 marzo e quel “Settimo cielo” che confessano Valentino e Francesca Sofia dice tutto: che la mamma e la figlia stanno benissimo e che tutto è andato bene.

La figlia di Valentino Rossi pesa circa 3 chilogrammi, gode di ottima salute, sta bene, coccolatissima già da mamma e papà. Tutti attendono di vedere la piccolina o almeno Valentino e Francesca Sofia. Sono una coppia al 2016 e ad agosto hanno annunciato la prima gravidanza già pazzi di gioia. “Io e te saremo in tre e il mio cuore è pieno di gioia” avevano confessato al mondo intero aggiungendo che sarebbe nata una bimba. Oggi hanno rivelato quel nome che per Valentino Rossi e la sua splendida compagna sarà per sempre il più bello.