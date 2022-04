Il regalo di David Beckham per il matrimonio di Brooklyn vale 600mila euro

Un matrimonio da favola come quello di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz non poteva non avere un regalo di nozze da sogno. David Beckham non ha badato a spese, questa volta nessuno potrà dirgli di essere avaro perché per le nozze di suo figlio ha voluto un regalo speciale. 600mila euro, questo il valore del dono fatto al primogenito nel giorno del suo sì, una cifra che fa pensare a chissà cosa. David e Victoria Beckham erano felici ed emozionati per le nozze, una vera favola d’amore, un sogno che si realizza e che tutti hanno ammirato a distanza già solo con le poche immagini degli sposi, della favolosa tenuta a Palm Beach di proprietà della famiglia della sposa dove si sono svolti il rito e il party. I veri ricchi non sono i Beckham ma i Peltz e il regalo di nozze dell’ex calciatore non poteva non stupire. Chissà quanto ci avrà pensato prima di scegliere il dono meno scontato.

Cosa ha regalato David Beckham a suo figlio per le nozze?

Un’auto, il regalo è questo ma non una macchina qualunque, ovviamente. Una Jaguar, ma è David Lorenz, fondatore e CEO di Lunaz ad illuminarci su questa scelta, un’auto d’epoca elettrificata. “Nel creare questa bellissima Jaguar XK140 elettrificata, siamo onorati di colmare il divario tra la vita professionale di David Beckham, che è un investitore in Lunaz, e la sua vita familiare. Questa straordinaria macchina è il regalo perfetto per suo figlio Brooklyn e la nuora, Nicola. Sotto ogni aspetto, questa straordinaria auto d’epoca elettrica di Lunaz simboleggia un futuro luminoso e positivo”.

Quindi non soffermatevi al costo perché dietro le 500mila sterline del regalo c’è anche un messaggio di augurio per gli sposi. Magari Brooklyn ogni tanto presterà la macchina ai suoi genitori, infatti alcuni presenti alla cerimonia raccontano di avere visto David e Victoria fare un giro a bordo della Jaguar. Gli sposi l’hanno guidata il giorno dopo, felici.