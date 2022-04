Giulia Salemi si sfoga sui social: “Pierpaolo non sta bene”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre seguitissimi sui social e i fan si rendono spesso conto se c’è qualcosa che non va. Per questo motivo, anche questa volta, la Salemi e il suo fidanzato, hanno deciso di raccontare quello che sta succedendo. Purtroppo, come ha raccontato poche ore fa Giulia in alcune storie sui social, Pierpaolo non sta bene. I due non stanno affrontando un periodo semplice e nelle prossime settimane cercheranno di capire quali sono i problemi di salute che potrebbero causare la situazione attuale.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme sui social: problemi di salute per Pier

E’ Giulia a spiegare quello che sta succedendo. Lo fa con una storia sui social spiegando: “Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo”. La Salemi spiega che il suo fidanzato stava andando a Roma ma ha avuto dei mancamenti, mal di testa e nausea. Specifica anche che non è la prima volta che capita nell’ultimo periodo. Praticamente alla fermata successiva, sul treno, Pier è sceso e Giulia è andato a prenderlo. Adesso sono insieme a Piacenza, dalla famiglia di Giulia. L’influencer spiega che domani insieme faranno una visita medica e una risonanza anche per capire quale sia la natura dei forti mal di testa, che lo hanno costretto a prendere dei farmaci.

La Salemi lancia anche un messaggio a tutti: non tirare troppo la corda e ascoltare sempre il proprio corpo. “Lui sta così da un mesa ma ha sottovalutato, non pensava di arrivare a questo stadio” ha spiegato la Salemi. Facciamo anche noi un grande in bocca al lupo a Pierpaolo con la speranza che sia solo un periodo di stress e stanchezza e che possa tornare prima possibile in forma.