Nozze rimandate per Federica Nargi e Alessandro Matri, non si sposano più?

E’ un amico di Federica Nargi e Alessandro Matri a parlare di matrimonio rimandato per la coppia. Possibile che l’ex calciatore e la bellissima showgirl non si sposeranno nemmeno questa estate? E’ da tempo che si parla di nozze per loro ma dopo varie smentite questa doveva essere la volta giusta, con il matrimonio tanto desiderato a Formentera. Invece, un amico ha spifferato tutto alla rivista Diva e Donna parlando di nozze che non si faranno, evidentemente rimandate. Sembra che il motivo non sia chiaro o forse nessuno lo conosce. La proposta di matrimonio di Alessandro Matri a Federica Nargi era arrivata lo scorso autunno. Stanno insieme da ben 13 anni, hanno due bellissime bambine e giugno del 2022 doveva essere il loro anno.

Matrimonio a Formentera per Federica Nargi e Alessandro Matri

Il matrimonio era previsto a Formentera dove si traferiscono ogni estate, dove la coppia ha vissuto i momenti più belli ma forse questa non è l’estate giusta. La coppia non si è espressa, non ha ancora confermato né smentito la notizia sulle nozze rimandate. Lei è in Egitto, in vacanza a Sharm el Sheik con le sue bambine, con le piccole Sofia e Beatrice che hanno 5 e 3 anni. Con la Nargi ci sono anche alcuni amici ma non c’è Alessandro Matri. Forse si tratta di un addio al nubilato speciale, tra donne ma davvero speciali.

Alessandro è rimasto in Italia, per motivi di lavoro, ovviamente. Lui è uno dei volti di DAZN, dopo l’addio al calcio però il suo obiettivo è quello di affermarsi anche come allenatore. Attendiamo il seguito sperando nei fiori d’arancio e che l’amico della coppia non sia poi così informato sugli ultimi sviluppi. Magari i promessi sposi non vogliono che il gossip si interessi troppo all’evento, a loro la cronaca rosa non è mai piaciuta molto.