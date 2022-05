Il compleanno più bello per Marica Pellegrinelli col fidanzato a Ibiza

E’ stato un compleanno pieno d’amore ieri per Marica Pellegrinelli che in compagnia del fidanzato prosegue la vacanza a Ibiza. Ieri la splendida modella ex moglie di Eros Ramazzotti ha compiuto 34 anni e pazza d’amore accanto al dj e produttore ha festeggiato alle Baleari. Marica Pellegrinelli e William Djoko sono pazzi l’uno dell’altra, da tempo non si nascondono più, da quando hanno capito che la loro storia d’amore vola alto. Si sono conosciuto proprio alle Baleari l’anno scorso e adesso le foto che pubblicano entrambi sono nuove dichiarazioni d’amore.

Gli auguri di William Djoko a Marica Pellegrinelli

“Tanti auguri amore mio, ogni giorno con te è un grande regalo” è la dichiarazione d’amore del fidanzato di Marica, sono le parole che accompagnano la foto postata da Djoko sul suo profilo social. E’ uno scatto pieno d’amore, leggerezza e passione a cui lei tra i commenti risponde “Ti amo” per poi aggiungere che questo è il compleanno migliore di sempre.

Marica Pellegrinelli non è mia stata così felice come in questo periodo? Sembra sia davvero così ma le dediche non sono finite per la Pellegrinelli: “Happy Birthday amore della mia vita. Impossibile non amarti” ed è ancora Djoko a scrivere parole d’amore.

La coppia ha festeggiato al Circololoco, una famosa discoteca di Ibiza e il dj era alla consolle e ha fatto scatenare come sempre tutti ma questa volta in pista c’era anche la sua bellissima fidanzata.

Tutto sembra perfetto, è la prima volta che Marica Pellegrinelli conferma una storia d’amore. Anche Eros dicono apprezzi il nuovo compagno della madre dei suoi figli. Sembra siano già state fatte le presentazioni e il gossip ha già mostrato le foto della coppia con i figli di Marica ed Eros. Si spegne così il desiderio dei fan di rivedere di nuovo insieme Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.