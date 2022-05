Cristel e Romina Carrisi festeggiano per caso il compleanno di Al Bano a Roma

Ieri era il compleanno di Al Bano e sua figlia Romina gli ha fatto gli auguri in tv solo perché era come sempre tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno. Al Bano non è abituato a festeggiare, è una cosa che non adora fare, forse soprattutto quando è il suo compleanno. Ieri l’artista di Cellino San Marco era a Roma, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta. E’ così che la tv ha voluto festeggiare Al Bano, celebrando il suo 79esimo compleanno in tv con una breve intervista, poche domande, poche risposte ma la consapevolezza che a quasi 80 anni ha sempre tanta voglia di fare, di cantare, di emozionarsi ed emozionare. Un’emozione importante l’ha certo ricevuta come regalo ieri quando nella Capitale ha incontrato le sue figlie, Cristel e Romina.

Cristel Carrisi è a Roma

Niente di organizzato, sembra che Cristel e Romina Carrisi non fossero per niente d’accordo, l’incontro non era stato previsto per il compleanno del padre. “Sapessi com’è strano incontrarsi a Roma senza darci appuntamento – 20 maggio 2022” ha scritto la più piccola delle figlie di Al Bano e Romina Power mostrando il bellissimo scatto di famiglia.

Su una terrazza romana ci sono Al Bano, Romina, Cristel e suo marito Davor Luksic. Sorridono felici, bellissimi, senza programmare nulla stanno festeggiando il compleanno di Al Bano, i suoi quasi 80 anni. Tra i commenti c’è anche quello di Romina Power: “E’ come incontrarsi in questa vita”.

L’ultima volta che sono stati tutti insieme come ieri è stato a Natale. Era un desiderio di Cristel che ha voluto la sua famiglia a Zagabria nella sua villa, perché erano 20 anni che non festeggiavano insieme il Natale. In quell’occasione sia Al Bano che Romina Carrisi furono contagiati dal covid; un’amica di Cristel presente alla cena della vigilia era positiva ma non lo sapeva.