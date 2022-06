Dall’Isola dei famosi al matrimonio: Beatrice Marchetti si è sposata in Grecia

Un’ex naufraga si è sposata, è Beatrice Marchetti, la bellissima modella che ha partecipato alla scorsa edizione dell’Isola dei famosi. Un matrimonio per niente pubblicizzato quello tra Beatrice Marchetti e il suo compagno, entrambi hanno sempre mantenuto un profilo basso, hanno sempre protetto la loro storia d’amore in ogni modo, evitando di esporsi troppo, evitando di dire troppo. E’ dal profilo social della sposa che arrivano gli scatti del loro giorno più bello. Beatrice continua ad essere molto riservata, il giorno del matrimonio, sabato 4 giugno 2022, ha postato solo l’immagine della chiesa. Si sono sposati in Grecia, lontani dal gossip, lontani da tutti. Alle nozze hanno voluto parenti e amici e pochi vip.

L’emozione di Beatrice Marchetti il giorno del suo matrimonio

Un matrimonio elegante e raffinato, un matrimonio che possiamo immaginare ricordando come si è sempre comportata Beatrice anche da naufraga. Ha sempre stretto i denti e si è scoperta più forte di quanto lei stessa potesse immaginare, proseguendo a testa alta, evitando inutili distrazioni. Al suo matrimonio era presente Isolde Kostner, la sciatrice che come lei ha partecipato alla scorsa edizione dell’Isola dei famosi. Il pubblico ricorderà il loro legame speciale in Honduras. Avevano legato molto ed è lei che ha voluto accanto nel suo giorno più bello. La modella era arrivata fino alla finale ma non è riuscita a raggiungere il podio, si è fermata al quinto posto della classica del reality show di Ilary Blasi, ma soddisfatta del suo traguardo.

L’ex naufraga ha detto sì al suo compagno scegliendo Atene come cornice di un dolcissimo futuro. Le immagini del ricevimento mostrano l’emozione degli sposi ma anche prima di entrare in chiesa. La Marchetti non ha retto, si è commossa mentre tutti ammiravano la sua eleganza, il bellissimo vestito bianco di pizzo. Per la torta anche loro hanno scelto Renato Ardovino.