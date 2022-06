Fabrizio Corona pronto a sposarsi: Sara Barbieri ha detto si

Da qualche mese Fabrizio Corona ha una nuova compagna con la quale si mostra spesso sui social ( o meglio si mostrava prima che il suo profilo instagram fosse chiuso). Oggi dell’imprenditore si parla sull’ultimo numero della rivista Chi, che in anteprima rivela che Fabrizio Corona fa sul serio ed è pronto a sposarsi, per la seconda volta, dopo il matrimonio con Nina Moric.

Secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, l’incontro con Sara Barbieri gli ha cambiato la vita e insieme a lei sogna un futuro. I due si sono incontrati circa un anno e mezzo fa e la storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. Di questa relazione e dei progetti per il futuro, Corona ha parlato con i giornalisti della rivista Chi spiegando che presto ci sarà il matrimonio. Come e quando? Pare che la data sia stata fissata: a settembre. Corona rivela poi il perchè di queste nozze: “Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente… Sono un buon partito. Non sulla carta.”

Fabrizio Corona e Sara Barbieri pronti al matrimonio: l’annuncio da Chi

“Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita“. I due stanno insieme da un anno e mezzo e a quanto pare, Corona, almeno dal punto di vista sentimentale, sta vivendo un periodo di grande serenità e per la sua compagna, spende solo dolci parole. Racconta: “Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio”, ha rivelato l’ex paparazzo.

Per il momento quindi una data indicativa, nessun giorni in particolare, aspettiamo di conoscere altri dettagli in vista di questo matrimonio.