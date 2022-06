Come sta Gustavo Rodriguez? La mamma di Belen ringrazia Dio e i medici che salvano le vite

Da pochi giorni Gustavo Rodriguez, il papà di Belen, ha lasciato l’ospedale dopo l’intervento al colon. E’ solo e sempre Veronica Cozzani a raccontare, anche se con poche parole, dell’intervento, del ritorno a casa. La madre di Belen ha ringraziato Dio e i medici che ogni giorno salvano vite e con il suo post fa pensare che per Gustavo Rodriguez non si sia trattato di un intervento semplice. Non si conoscono i dettagli, non si sa molto ma a chi chiede a Veronica Cozzani come sta suo marito lei risponde che adesso va meglio. E’ più o meno la stessa risposta data anche dopo l’operazione, oggi però va meglio anche perché il papà di Belen Rodriguez è tornato a casa. Deve quindi ancora riprendersi del tutto e infatti non lo vediamo molto sui social ma solo sul profilo Instagram di sua moglie.

Il papà di Belen Rodriguez è tornato a casa

Gustavo è tornato a casa già da qualche giorno ma i suoi figli non raccontano nulla. “Grazie a Dio e ai medici che salvano vite tutti i giorni” è il commento della mamma dei fratelli Rodriguez alla foto scattata il giorno in cui suo marito è stato dimesso. L’operazione al Fatebenefratelli e sembra che solo adesso la coppia riesca a tirare un sospiro di sollievo, non è stato semplice.

Seduto sul divano di casa Gustavo Rodriguez coccola il cagnolino. “Come sta?” chiede una follower a Veronica che risponde: “Meglio! A casa”. Il like di Belen che approva il post, la foto, il commento, ma non c’è altro. Intanto, nonna Veronica ha ripreso con le foto e i video alla piccola di casa. Innamorata dei suoi nipoti stravede per la bellissima Luna Marì che ha appena compiuto 11 mesi. Si avvicina il compleanno della figlia di Belen e Antonino, di certo per la sua festa nonno Gustavo si sarà ripreso del tutto.