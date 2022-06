Edoardo e Guendalina Tavassi a cena, la reunion dei fratelli dopo l’Isola dei famosi

I fratelli Tavassi sono di nuovo insieme, dopo l’Isola dei famosi 2022 non potevano che andare a cena insieme. Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi sull’isola hanno perso un bel po’ di chili, lei sembra averli ripresi, lui che è appena tornato dall’Honduras è davvero molto magro. Allo specchio non si sarà riconosciuto, non ha avuto il tempo di farlo durante la sua ultima puntata del reality show, ma immaginiamo la sua sorpresa. Hanno sofferto davvero la fame e si vede dalla trasformazione fisica di Edoardo. Triste per lui l’abbandono del gioco una settimana prima della finale. Era tra i possibili vincitori ma un infortunio al ginocchio l’ha costretto al ritorno a casa, in Italia. Scelta del programma e non del romano che avrebbe detto sì se gli avessero dato la possibilità di restare sull’isola. Guendalina ha invece lasciato tutto quando il reality si è prolungato, doveva tornare dai suoi figli e occuparsi di cose molto importanti.

Guendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi a Roma

Si sono incontrati a Roma, si sono abbracciati e sono andati a cena insieme. Con loro anche Federico Perna, il fidanzato di Guendalina. Sembrano entrambi in gran forma anche se Edoardo ha bisogno di un po’ di tempo soprattutto dopo l’infortunio.

Grandi risate durante la cena mentre molti dei presenti sono incuriositi dalla presenza dei due naufraghi. E’ un po’ in imbarazzo Edo, non è più abituato a vedere tante persone tutte insieme, a sentire la confusione in un locale. E’ però contento dell’esperienza che ha vissuto in tv con la sorella, contento anche di avere perso i chili che aveva in più, forse adesso deve recuperarne qualcuno ma almeno non deve più preoccuparsi di cosa mangia. A Guendalina invece non è andato giù il finale riservato al fratello, pensa che meritava la finale, anche la vittoria, anche con il ginocchio a pezzi.