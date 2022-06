Michelle Hunziker sulla sua nuova vita: la voglia di vivere senza doversi giustificare

Dopo le foto pubblicate su Chi con Giovanni Angiolini è Michelle Hunziker a rispondere sulla sua nuova vita. Lo fa sui social attraverso le domande dei follower. Michelle è in Sardegna, è con il suo nuovo compagno ma non ha alcuna intenzione di ufficializzare la loro storia d’amore, non lo nomina ma spiega perché per lei adesso è giusto vivere tutto senza doverne parlare, perché non deve giustificarsi con nessuno. E’ serena Michelle Hunziker e niente conta più di questo. Le sue risposte sono lunghe e precise, i suoi messaggi sono positivi, non si infastidisce davanti alle domande sulla sua vita privata e confessa anche che questa mattina si è svegliata con la nostalgia delle sue bambine, le piccole Sole e Celeste. Le figlie nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi non sono sole e disperate a casa senza la mamma ma sono anche loro felici in un campus estivo, si stanno divertendo con gli altri bambini della loro età. Per questo Michelle Hunziker dopo la vacanza alle Eolie con le amiche non è tornata subito a casa ma è volata in Sardegna da Giovanni Angiolini ma questo non lo dice, non le interessa dare spiegazioni ma lo confessa con la pace che ha ritrovato da tempo.

La colazione di Michelle Hunziker con un cuore di marmellata

Non fa nulla per nascondere che è innamorata e il cuore di marmellata sulla fetta di pane dice molto delle sue giornate in Sardegna con Giovanni Angiolini ma a domanda risponde che è solita condividere solo ciò che ha già elaborato, vissuto e metabolizzato, è quindi troppo presto per un passo importante della coppia. “Sono solita condividere ciò che ho già elaborato, vissuto e metabollizzato per aiutare gli altri a non commettere gli stessi errori miei, per trasmettere anche qualcosa positivo”.

Le chiedono perché è sfuggente, che farebbe meglio a mostrare la sua vita privata ma Michelle non pensa di essere sfuggente, semplicemente spiega che una donna ha tutto il diritto di prendersi la libertà di vivere le cose senza doversi giustificare. “Ci sono momenti in cui una persona desidera vivere dei momenti esclusivi senza doverli condividere con altri”.