Davide Silvestri spiega come ha scelto gli invitati alle nozze: gli ex vipponi “meritevoli”

Pochi giorni fa Davide Silvestri e la sua Alessia sono diventati marito e moglie. Le foto del matrimonio, pochi minuti dopo la cerimonia sono diventate subito virali. Tra l’altro le nozze si sono svolte in un contesto molto allegro e leggero, in una sorta di festa campagnola dove tutti gli invitati sono stati chiamati a indossare degli abiti molto particolari, in stile contadino. Davide e Alessia hanno realizzato il loro sogno e il concorrente del Grande Fratello VIP 6, intervistato dai giornalisti della rivista Chi, ha raccontato anche come ha “compilato” la lista degli invitati al matrimonio e come mai ha scelto di avere al suo fianco solo alcuni ex vipponi e altri no.

Al matrimonio di Davide Silvestri solo pochi ex vipponi

Quando a Davide è stato chiesto come mai ha scelto alcuni ex concorrenti e altri no, l’ex attore ha spiegato: “Semplicemente usando il cuore e l’istinto. “

E poi ha aggiunto: “Katia è la mia mamma televisiva. Lei è arte pura. Giucas è un folle, matto come me, ma è soprattutto un puro. Barù è la persona più schietta che io conosca, avrà sempre il mio rispetto. Grazie a lui, moralmente, ho retto fino alla fine: gli voglio molto bene, molto.” E sul fatto che Barù fosse uno degli invitati alle nozze, non c’erano molti dubbi. Silvestri spiega come mai ha scelto anche Jessica, mentre non dice molto sulle altre due principesse che invece non sono state invitate ( ma c’era da aspettarselo con Lulù ad esempio, ha avuto sempre un pessimo rapporto nella casa). Sulla vincitrice del GF VIP 6 invece racconta: “E Jessica Selassié… beh, abbiamo spento insieme le luci della “Casa”, come potevo non invitare la mia finalista? E poi con lei ho avuto sempre un buon rapporto.”

Pochi invitati ma buoni e Davide rivela anche che lui e Alessia stanno organizzando un altro matrimonio: “Stiamo già organizzando un secondo matrimonio su un’isola deserta. Ma saremo solo io, lei e il nostro cagnolino Birra.”