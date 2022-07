Se Noemi e Ilary si somigliano così tanto da far credere al bacio con Totti

Quando sono state pubblicate dalle riviste di cronaca rosa in questi giorni, le foto di Noemi, la ragazza che avrebbe una relazione con Francesco Totti, per tutti è stato impossibile non notare la somiglianza con Ilary Blasi. Sono bionde entrambe, molto magre, stessa altezza. E questa somiglianza, nelle ultime ore ha provocato il caos sui social. Il motivo? Una fotografia comparsa sui social che sembrava potesse essere la prima immagine di un bacio tra Totti e Noemi. Mentre Ilary è in Tanzania, in vacanza con i suoi figli, l’ex capitano della Roma è rimasto in Italia ed è per questo che molti hanno creduto che alla fine, dopo le tante voci, il romano, avesse voluto ufficializzare questa storia con Noemi. Ma in realtà è tutto un grosso equivoco. La foto in questione, quella di cui si parla da ore sui social infatti, non ritrae Totti e Noemi ma Ilary e il capitano. Ed è per questo che introducendo l’argomento, abbiamo fatto notare la somiglianza tra le due ragazze appunto. Lo scatto, che mostra Ilary e Totti con luci soffuse, risale al 2018 e mostra proprio un momento di romanticismo e amore di cui la coppia è stata protagonista. Non c’è nient’altro da dire, sarebbe bastata una piccola verifica per rendersi conto che non ci sono conferme ai rumors, che non c’è nessuna foto clamorosa, che non c’è nessuno scoop.

Francesco Totti e Noemi sono una coppia?

Non è dato quindi al momento sapere se Francesco e Noemi siano o non siano una coppia. La rivista Chi la scorsa settimana ha pubblicato le foto che mostravano l’ex capitano della Roma arrivare presso la casa della Bocchi e altre immagini dei due insieme. Capire come e se hanno superato questo uragano, non sarà facile. Dovremo quindi solo attendere, l’estate è ancora lunga!