Ilary in vacanza a Sabaudia, Totti ha iniziato la convivenza con Noemi?

Francesco Totti si sarebbe trasferito a casa di Noemi, Ilary Blasi si gode ancora le ferie: le ultime news sul gossip che infiamma l'estate

E’ la notizia di gossip dell’estate 2022, non c’è molto da dire ed è chiaro che ogni giorno, emergano dei dettagli, veri o presunti tali. Poco possiamo sapere di che cosa stia realmente accadendo nella vita di Francesco Totti e Ilary Blasi ( quello che mostrano sui social è solo una parte di quello che vogliono far vedere a chi li segue). Da ThePipol arrivano degli spifferi circa quello che starebbe succedendo nella vita di Totti. In questi giorni sul conto dell’ex capitano della Roma si è detto molto, anche che lui fino alla fine avrebbe voluto lottare per questo matrimonio. Una tesi che però si scontra con quelli che sarebbero i fatti, visto che, a detta del sito di gossip, Totti, sarebbe andato a vivere con Noemi , la sua attuale fidanzata…

Francesco Totti ricomincia con Noemi, Ilary si gode le ferie

“Ilary Blasi, tornata dalla vacanza in Tanzania, si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco Totti” si legge su ThePipol . E ancora: “Ilary, sui social, si mostra più sexy che mai. Le sue foto diventato virali scatto dopo scatto come se fosse un calendario. ” Si prova anche a capire come stia Ilary, che da giorni, si mostra serena ma non parla: “Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo. “

E poi la rivelazione su Francesco Totti: “Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna.“

Ora i figli di Totti e Ilary dovranno passare del tempo con il loro papà: ” adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”. Cosa c’è di vero in queste rivelazioni non possiamo saperlo, le notizie corrono veloci, vere o false che siano…