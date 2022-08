Totti tace ma Noemi Bocchi sembra sia vicinissima a Sabaudia

Nuovi pettegolezzi su Francesco Totti e Noemi Bocchi, sembra che lei sia al Circeo, vicinissima all'ex marito di Ilary Blasi

Occhi puntati sulla nuova coppia Francesco Totti e Noemi Bocchi, ma mentre tutto resta una ipotesi in attesa di conferma arrivano nuovi pettegolezzi. Ilary Blasi e Totti tacciono, da quando la conduttrice ha lasciato la villa di Sabaudia all’ex marito per fargli passare parte delle vacanze con i figli, non ci sono più nuove foto sui social. Arrivano però i nuovi dettagli dei paparazzi che riferiscono che Noemi è stata avvistata a San Felice Circeo, poco distante da Sabaudia. I due sarebbero quindi a poca distanza e per la prima volta la Bocchi sembra rinunciare alle vacanze in Costanza Smeralda. Non è tutto perché la nuova fiamma di Totti sembra abbia raggiunto uno yacht al largo, sull’imbarcazione si suppone ci fosse l’ex calciatore.

Totti e Noemi Bocchi sempre più vicini?

E’ quanto riporta anche il Messaggero svelando che la 34enne romana per la prima volta da anni non passerà le vacanze estive in Costa Smeralda. Dicono che da quando Totti è arrivato nella sua villa a Sabaudia lei si sia trasferita in un residence a San Felice Circeo, davvero poco distante dall’alloggio di Francesco.

Tutto vero? Sembra che Dagospia abbia anche delle foto, quelle di Noemi sulla spiaggia privata del residence dove alloggia dove qualche giorno fa sarebbe stata prelevata da un tender e portata su uno yacht al largo. Sarebbe poi tornata al residence dopo qualche ora. L’ipotesi è che ad attenderla ci fosse lui. Forse la coppia sta cercando nuovi modi per depistare i paparazzi. Se fosse tutto vero sarebbe la conferma di una storia importante. Intanto, non c’è traccia di Ilary Blasi.