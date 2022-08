Michelle Hunziker e il bel dottore: è già finita la storia d’amore?

Sembra proprio che sia finita la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Non hanno mai neppure ufficializzato questa relazione ma a quanto pare, la storia d’amore è già finita. Parliamo di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Nel numero della rivista Chi in edicola domani, si parlerà proprio di questa storia d’amore vissuta da entrambi lontano da tutti e da tutto ( in terra sarda) senza mai ufficializzare la relazione. Nè Michelle nè il bel dottore, ex concorrente del Grande Fratello hanno mai parlato di questa storia e a quanto pare, non c’è più niente da dire visto che si sarebbero lasciati. E’ davvero già finita? Fonti vicine alla presentatrice, che si è separata da poco tempo da Tomaso Trussardi parlando di Angiolini, raccontano a Chi che “certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare“. Non si parla neppure di relazione ma semplicemente di una conoscenza, di un flirt durato pochi mesi.

Nessuna accusa, nessuna recriminazione, solo la consapevolezza che la loro storia, durata meno di un’estate, è già finita. In questi giorni Michelle si divide tra la sua nuova casa di Milano e la Franciacorta, dove è in vacanza anche Eros Ramazzotti, con il quale la conduttrice ha un legame sempre più forte.

E’ finita tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini?

Per il momento possiamo raccontarvi ben poco, in attesa di leggere l’articolo completo sul numero della rivista Chi in edicola da domani ma a quanto pare, per Michelle e Giovanni, questa storia, è stata solo una piacevole conoscenza, tra baci appassionati e fughe in Sardegna. Chissà magari Michelle in una prossima intervista televisiva deciderà di raccontare qualcosa in più su questa storia oppure no. O magari sarà il bel Giovanni, lontano da tempo dal piccolo schermo, a dire qualcosa su questa relazione molto breve ma certamente intensa. Non ci resta che attendere, gli amanti del gossip potrebbero volere altri dettagli si questa storia che però al momento, non sono disponibili!