Wanda Nara e Mauro Icardi hanno divorziato, sul serio: le parole dell’imprenditrice sui social

Dai social Wanda Nara annuncia di aver divorziato da Mauro Icardi

Per l’ennesima volta si parla di Wanda Nara e di Mauro Icardi ma questa volta non ci sono solo voci sul loro conto, ma certezze. E’ stata infatti Wanda Nara a postare delle storie sui social. Prima aveva risposto alle domande dei fan, senza dire molto sulla fine della sua storia con il calciatore, poi ha invece deciso , dopo 9 anni di matrimonio, di annunciare che è arrivato il momento di prendere strade diverse. Una notizia che non sconvolge e non stupisce nessuno, visto che qualche mese fa sui social erano circolati degli audio in cui la Nara, confidava alla sua cameriera di aver fatto ritorno in Argentina solo per sistemare delle faccende legali in vista della separazione. Voci che la Nara aveva smentito, lo stesso aveva fatto Icardi, continuando a postare sui social immagini d’amore, foto accanto alla sua amata moglie. Ma questa volta è stata Wanda Nara ad annunciarlo, chiedendo anche di non invadere troppo la sua privacy, senza fare tante domande ma accettando semplicemente quello che sta accadendo.

E’ finita tra Wanda Nara e Mauro Icardi: l’annuncio sui social

La Nara sui social ha scritto: “È meglio si sappia da me. Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli“.

Non ha aggiunto molto altro Wanda Nara. Dopo queste parole infatti ha continuato a postare sui social immagini che la ritraggono nel suo nuovo ruolo di giurata per il programma Il cantante mascherato. Nessun altro commento, nessuna parola per questa storia d’amore, per un matrimonio pieno di alti e bassi e forse anche di delusioni per l’imprenditrice.