Arisa ha un nuovo fidanzato e volta pagina dopo Vito Coppola

Addio a Vito Coppola, Arisa dimentica il ballerino con il nuovo fidanzato

Chi è il nuovo fidanzato di Arisa? Prima di scoprire il nome dell’uomo che ha fatto innamorare di nuovo la cantante c’è l’addio a Vito Coppola. Da tempo non erano più una coppia e forse Arisa e Vito Coppola non sono mai stati fidanzati. Ciò che conta adesso è la confessione che lei fa al settimanale Gente. Sembra che abbia ormai voltato pagina; non aveva mai detto chiaramente che è Vito Coppola che le aveva rubato il cuore, che il vero amore l’ha capito solo grazie a lui ma che amare significa anche lasciare andare ed essere felice per l’altro. L’artista sta conoscendo un’altra persona, non parla ancora di storia importante ma confessa che è un’amicizia profonda.

Il nuovo compagno di Arisa è più grande di lei

C’è un’altra persona accanto ad Arisa e a Gente svela: “Ho un’amicizia profonda con un uomo leggermente più grande di me. Ci stiamo conoscendo, è una persona che mi piace, colta, interessante, dinamica, stimolante, lontana dal mio ambiente. Ma non voglio dire altro.” Una persona lontana dal suo mondo, quindi per il gossip il lavoro si complica.

Nella stessa intervista Arisa ha confidato il suo desiderio di diventare mamma, vorrebbe avere un figlio anche da single. “Mi piacerebbe avere un figlio. E se lo avessi mi dedicherei a lui molto, cercherei di capirlo e di accompagnarlo nella sua crescita. Di indole mi sento mamma. E ti confesso che un bambino lo vorrei anche da sola. Sai quanti miei amici sarebbero contenti di fare gli zii”.

A sperare che il vero amore per lei sia finalmente arrivato è soprattutto suo padre che le rimprovera spesso di non avere mai storie lunghe e stabili, condizioni necessarie per creare una famiglia. Arisa ha però voltato pagina, addio nei suoi pensieri a Vito Coppola, è tempo di progetti importanti.