Gli auguri di Michelle Hunziker ad Eros Ramazzotti per il compleanno sono speciali

Sono gli auguri più belli, sono auguri speciali che Michelle Hunziker fa ad Eros Ramazzotti per il suo compleanno

Sono auguri speciali quelli che Michelle Hunziker fa ad Eros Ramazzotti, sono gli auguri per il suo compleanno, sono pieni d’amore. Oggi Eros Ramazzotti compie 59 anni e finalmente vediamo sui social gli auguri della sua prima ex moglie, la mamma della sua primogenita, Aurora. Per anni abbiamo pensato che tra Eros e Michelle non ci fosse la serenità necessaria per vederli insieme in una di quelle meravigliose foto da famiglia allargata. Abbiamo invece capito che non si mostravano e che un po’ alla volta l’amore che li univa si è trasformato in altro, un altro amore, un affetto che va anche oltre l’essere genitori di Aurora Ramazzotti. C’è chi suppone sia stato Tomaso Trussardi a chiedere a Michelle Hunziker di non avere rapporti con il cantante, chi pensa che fosse per rispetto anche a Marica Pellegrinelli, la seconda ex moglie di Eros. La verità è nel presente ed è negli auguri dolcissimi che la showgirl fa al suo Erosetto.

Michelle Hunziker fa gli auguri di buon compleanno al suo Eros

“Auguri Erosetto ti voglio bene!!!” tre punti esclamativi, un bacio a labbra rosse e quel nome che solo Michelle poteva rendere così dolce e simpatico “Erosetto”. Lui avrà di certo riso nel vedere il post con gli auguri della sua ex, la foto scelta per l’occasione, la sua smorfia, il sorriso della Hunziker. C’è anche altro: “I presto nonni…” scrive Michelle Hunziker taggando Eros. Saranno sempre uniti, ci sarà sempre la loro famiglia, non solo Aurora ma in arrivo anche il primo nipote e ovviamente Goffredo Cerza.

Qualcuno suppone che a Tomaso Trussardi non farà piacere vedere tutta questa complicità tra Eros e Michelle ma la verità è che non è chiaro a nessuno se Trussardi e la Hunziker sono tornati insieme. Il legame tra il cantante e la showgirl è così speciale che non può finire, non più.