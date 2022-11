Che passione tra Diletta Leotta e Loris Karius a Miami: arrivano le foto perfette

Arrivano le foto della passione tra Diletta Leotta e Loris Karius, tutte scattate a Miami da Chi

Diletta Leotta e Loris Karius avevano già mostrato qualcosina della loro fuga a Miami ma la rivista Chi mostra tutta la passione della coppia. Dopo tanto tempo è la prima volta che la giornalista sportiva si lascia andare all’amore, ai baci appassionati. Un mese e mezzo è bastato per far scoppiare tutto questo, si frequentano da così poco tempo, si sono conosciuti davvero da poche settimane ma il loro amore è già sotto la luce del sole e dei flash. Qualcuno ipotizzerà che anche questa volta è un amore finto? Il rapporto tra Diletta Leotta e Loris Karius sembra ben diverso, sembra avere già preso il volo e non solo per Miami. La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle a Miami hanno avuto modo di conoscersi bene tra sole e relax. Forse la loro fuga è stata davvero solo per amore, per non difendersi anche dal gossip.

Che complicità tra Diletta Leotta e Lors Karius

Sono bellissimi insieme e anche in costume le foto scattate dai paparazzi sono un vero spettacolo. Dopo qualche fine settimana tra Londra e Milano hanno deciso di concedersi una vera vacanza. Da Miami Beach arriva anche il soprannome dato al calciatore: “Can Yaman biondo” ma questa sembra tutta un’altra storia.

Le prime foto rubate della coppia mostravano Karius a casa della conduttrice a Milano. Poi sono arrivati i weekend a Londra e tutto è finito sui settimanali di gossip. E’ incredibile come le foto scattate dai paparazzi a Miami siano così perfette, quasi in posa, come se i protagonisti fossero consapevoli che a due passi da loro ci sono i fotografi e che le loro foto, quelle della loro storia d’amore, le vedranno tutti sfogliando le riviste di cronaca rosa. I soliti cattivoni chiedono quanto durerà questa favola d’amore. Noi auguriamo a Diletta e Loris il grande amore della vita.