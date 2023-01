Diletta Leotta, è stato il Capodanno più bello con Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius sempre insieme, dopo Capodanno 2023 e dopo le presentazioni in famiglia

Diletta Leotta ha appena festeggiato il Capodanno più bello, innamoratissima di Loris Karius. Per la coppia il 2023 inizia alla grande, con altre foto insieme, quelle del loro amore. Diletta Leotta e Loris Karius sempre abbracciati, non si sono staccati un attimo e hanno passato insieme tutte le feste, pronti a continuare a festeggiare fino al giorno dell’Epifania. Grandi presentazioni in questo periodo perché sembra che il portiere del Newcastle e la giornalista sportiva si conoscano già da un po’ di tempo e già a novembre lei è volata in Germania per conoscere la sua famiglia. Come abbiamo visto sui social è stato poi Loris a volare in Sicilia a Natale per incontrare le persone più cara alla sua Diletta. Capodanno per Diletta Leotta e Loris Karius non poteva che essere con gli amici, con i brindisi, i bilanci e i buoni propositi.

Diletta Leotta e Loris Karius pronti per un anno d’amore insieme

Diletta Leotta ha voglia di sentirsi libera di amare, l’ha confidato di recente in un’intervista al settimanale F. Ha spiegato che anche sua madre le dice sempre di andarci piano, di essere più cauta in amore ma lei non ci riesce e non vuole sentire ragioni. Ha già sofferto in amore ed è già stata criticata, questa volta vuole mostrare tutta la felicità, quella che le sta regalando la sua nuova storia d’amore.

Diletta Leotta non ascolta nessuno, sa che deve sbatterci la testa ma questa volta sembra davvero tutto diverso, sembra davvero la storia d’amore più importante della sua vita. E’ la prima volta dopo l’addio a Scardina che Diletta Leotta mostra quanto è felice, svela tanto del suo presente facendo immaginare cosa sogna per il futuro. Archiviata per sempre la relazione con Can Yaman, quella a cui molti ancora oggi non credono. Di certo oggi Loris e Diletta sono innamorati davvero.