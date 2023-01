Caterina Balivo e Brera a New York con i figli e la gente rosica

Caterina Balivo è in vacanza con il marito e i figli ma non manca l'invidia di chi guarda le loro foto

Caterina Balivo è a New York con la sua famiglia, in vacanza con Guido Maria Brera e i loro due figli, Guido Alberto e la piccola Cora. E’ un viaggio che lascia tutti con il naso all’insù e mentre Caterina Balivo mostra le sue giornate a New York e scrive ciò che pensa in queste ore, arrivano i soliti messaggi di chi rosica. A Natale si è tutti più buoni, a Capodanno arrivano i buoni propositi, ma finite le feste si legge di tutto sui social. I commenti negativi non tardano ad arrivare e mentre la conduttrice e suo marito passano dai palazzi enormi a Central park, l’invidia avanza. “Central park è un gigante che ti abbraccia quando vuoi scappare dal rumore della vita” scrive Caterina Balivo accanto alle foto con Brera mentre godono della natura che si prende il suo spazio dopo tanti grattacieli. “Tra un grattacielo e l’altro, con il cielo plumbeo che ti schiaccia dall’alto e i rumori continui che ti spingono ai lati, qui puoi perderti nel silenzio di un sorriso che all’improvviso ti taglia il viso”.

Caterina Balivo felice a New York con la sua famiglia

Sono in vacanza tutti insieme: “A New York i primi due giorni li passi col naso all’insù, contemplando la grandezza di questi mostri di specchi, cercando una fine che a volte non trovi. Come nella vita. Ogni volta stupefacente” non è la prima volta che la Balivo vola negli Stati Uniti, è il genere di viaggio che adora e questa volta tutto le sembra ancora più bello.

“Ma parla come mangi …… te la tiri un po’ troppo ….. non ci sei stata solo tu a New York”, “Praticamente è tutta una vacanza… Beati voi”, “Appunto…mantieni la privacy…a nessuno interessa dove sei…Vedi a Karkiv cosa succede..”, “Vorrei fosse il contrario perché io sono una persona buona e generosa , sti due però mi stanno profondamente sulle pal*e , è più forte di me ,sarà perché ti sbattono in faccia i soldi con una fanatica facilità”, “Ma perché alzare i talloni per sembrare più alta, basta con l’apparire, essere” sono solo alcuni dei commenti pieni di cattiveria da chi guarda sui social la vita dei vip, di Caterina Balivo e Guido Maria Brera.