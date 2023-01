Belen Rodriguez e Stefano De Martino con i figli si rilassano in un agriturismo in montagna

Con i figli Belen Rodriguez e Stefano De Martino scoprono la semplicità di rilassarsi in un agriturismo

Il Natale festeggiato a Napoli e poi Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono rilassati con una vacanza in montagna, il soggiorno in un agriturismo. E’ tra il verde che Belen e Stefano hanno trascorso con i figli i primi giorni del nuovo anno. E’ lì che la famiglia si è rifugiata coccolandosi. Stefano e Belen hanno scelto la Val Brembana e dalle foto che pubblica la rivista chi la complicità è evidente. Parte delle festività nella villa a Napoli che il conduttore ha affittato. Un angolo di paradiso che la coppia adora condividere con il resto della famiglia e gli amici più cari, quelli di sempre, i nuovi, i collaboratori di De Martino. Poi la fuga in montagna, pochi giorni da soli, loro quattro, bellissimi insieme.

Stefano De Martino adora la piccola Luna Marì

E’ una cosa che fa innamorare ancora di più Belen di suo marito. Non credeva fosse possibile ma Stefano è pazzo di sua figlia, la bimba nata dalla storia d’amore con Antonino Spinalbese. Questo dice tutto della forza del loro amore e dell’equilibrio che sono stati in gradi di trovare.

Dalle foto che mostra il settimanale Chi di Alfonso Signorini è evidente il clima. Tutti insieme passeggiano nel verde che circonda l’agriturismo scelto per il breve soggiorno. Una pausa necessaria per entrambi, la pausa perfetta per rigenerarsi, per staccare da tutto, per riposare davvero.

Questa volta sarà per sempre, non hanno dubbi, hanno superato davvero tanti ostacoli e hanno ammesso le colpe, gli errori, ciò che era necessario arrivasse per poter tornare insieme.

Belen ha confessato di non avere mai smesso di amare Stefano De Martino, che è stato lui ad andare via ogni volta e che lei poi ha fatto un gran casino. Consapevoli di tutto questo ogni vacanza o fuga adesso ha un sapore speciale e le foto di Chi sono bellissime, una famiglia allargata, speciale.