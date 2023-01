Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, Chi pubblica le foto della vera passione

Su Chi le prime foto della vera passione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

Non poteva che essere la rivista Chi a pubblicare tutte le foto di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, immagini scattate a Dubai. Sono le foto dell’ennesima vacanza della coppia, la prima del 2023 ma sono anche le prime che mostrano i baci, la complicità, l’amore vero, perché tutto adesso è davvero ufficiale. E’ incredibile come Giulio Fratini sia riuscito a trasformare la vita di Elisabetta Gregoraci. Lei che è l’ex moglie di Flavio Briatore e sembrava legata a lui da un filo eterno, entrambi limitati nelle loro storie d’amore. Questa volta è diverso, il giovane imprenditore sembra avere preso tutto lo spazio per una lunga e importante storia d’amore con la showgirl e conduttrice.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini le foto in spiaggia a Dubai

A Dubai non mancano i paparazzi, facile scovare dove sono Ely e Giulio, gli indizi c’erano tutto ed ecco che i primi baci arrivano tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini.

Erano già usciti allo scoperto, Elisabetta Gregoraci aveva già mostrato il regalo prezioso del suo nuovo compagno, la gioia di mostrare un anello importante, promesse grandi come il loro amore. E’ incredibile che in pochi mesi questo amore sia scoppiato così forte da superare tutto, anche Flavio Briatore. Un ex da sempre molto ingombrante e non solo perché è il papà di suo figlio.

Le foto in spiaggia sotto il sole di Dubai mostrano come sempre la tonicità di Elisabetta Gregoraci, sempre perfetta nei suoi outfit, nella scelta degli accessori e di ogni dettaglio.

La passione è alle stelle, la benedizione dell’ex marito c’è e di certo c’è anche il consenso del piccolo Nathan Falco. “Non essere timido” dice Ely al suo Giulio mentre dagli Emirati Arabi Uniti mostra le prime immagini con lui che saluta con la mano e si nasconde. Un primo video che è l’inizio di una nuova vita.