Noemi Bocchi mostra la torta finita, Ilary Blasi tutto il suo romanticismo

Noemi Bocchi mostra la torta a cuore terminata. Ilary Blasi la sua vacanza a Parigi con Bastian

Ilary Blasi e Noemi Bocchi avranno per sempre Francesco Totti in comune, almeno fino a quando durerà, auguriamo loro per sempre, il legame della nuova coppia. Entrambe dolcissime e romantiche a loro modo, Ilary Blasi è a Parigi con Bastian Muller e si lascia andare mostrando qualche emozione in più. Noemi Bocchi, che ieri ha pubblicando una storia in cui mostrava la preparazione di un dolce, ha poi mostrato il risultato finale, niente di più tenero. In cucina Noemi Bocchi ha delle giovani aiutanti, non mostra i loro volti ma mostra la decorazione della torta. Una torta a forma di cuore, una torta al cioccolato con ripieno di panna e poi tanta Nutella per coprire il tutto, barrette Kinder e confetti colorati. “Che confusione che cuoco pasticcione” è la simpatica canzone scelta da Noemi Bocchi. Ancora una volta la compagna di Francesco Totti mostra momenti tenerissimi nella loro casa e svela che la loro vita insieme non è fatta solo di viaggi ma anche di vita normale, in cucina, con tanto amore.

Ilary Blasi sempre più innamorata di Bastian

Ieri Ilary Blasi ha pubblicato la prima foto con il suo nuovo compagno, anche se non ha mostrato il suo volto è chiaro che quella mano sulle sue gambe fosse di Bastian. Uno scatto che racchiude la tenerezza e la passione di un legame che è davvero speciale. A Parigi l’ennesima vacanza d’amore della coppia. Una storia d’amore diversa da quella di Totti e Noemi Bocchi, loro hanno già un super attico in cui convivono, i figli si conoscono bene, sono una famiglia allargata, chissà da quanto tempo dura la loro storia.

Ben più giovane la relazione tra la conduttrice Mediaset e l’imprenditore tedesco. Non hanno voglia di famiglia allargata, è ancora troppo presto e in più vivono così distanti Ilary e Bastian. Gli aerei e i viaggi però fanno superare tutto ma per Ilary non è il momento di preparare torte in cucina.

impossibile per il gossip non paragonare Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Molti dicono che si somigliano ma in realtà sembrano molto diverse, non solo esteticamente.