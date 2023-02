Alberto Matano alle terme con il marito per festeggiare un compleanno speciale

Le foto pubblicate da Chi di Alberto Matano alle terme con suo marito e alcune amiche

Dalla rivista Chi di questa settimana le foto di Alberto Matano alle terme con il marito e gli amici. Il conduttore de La vita in diretta si rilassa ma i paparazzi sono pronti a scattare le foto, non beccano nulla se non la gran forma fisica di entrambi. Occhi puntati su Alberto Matano che a 50 anni si gode tutto il successo per cui ha lavorato. Relax alle terme di Saturnia con il marito Riccardo Mannino, avvocato della Cassazione, costume rosso per lui e un fisico che è impossibile non notare. Costume nero per il conduttore Rai che non teme il freddo prima di entrare nella piscina termale di acqua calda, pur di farsi scattare una foto. Non era certo un segreto la vacanza della coppia alle terme, Alberto Matano infatti non ha fatto mancare alcuni scatti in piscina, ma ovviamente le foto dei paparazzi, quelle che pubblica Chi, sono più interessanti.

Il lungo fine settimana di Alberto Matano alle terme di Saturnia

50 anno Matano, 55 anni Mannino, per una breve vacanza senza stress e per festeggiare il compleanno di una delle amiche che sono con loro. Alberto Matano ha invece già festeggiato i suoi 50 con un party in gran stile a cui hanno partecipato un gran numero di personaggi dello spettacolo.

Prima il padrone di casa de La vita in diretta era ben più riservato, poca la voglia di mostrare la sua vita privata, poi è arrivata Mara Venier, è nata un’amicizia speciale, sia con Alberto che con Riccardo, li ha convinti a fare il grande passo. Dopo il matrimonio celebrato lo scorso anno, a giugno, con una romanica cerimonia ai Castelli Romani, tutto è diventato ancora più semplice e magico, anche mostrare un po’ della vita privata. Abbiamo visto anche le foto della luna di miele a Pantelleria, bagni in mare e gite in barca; di certo la coppia adora il mare, rilassarsi al sole.

Alberto Matano non aveva mia avvertito la necessità di raccontare che aveva un compagno, il suo coming out è arrivato nel 2021, forse senza rifletterci molto, ma dopo l’ennesimo episodio che stava raccontando e che ha sentito sulla sua pelle, non solo per la cronaca. “Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle e so che cosa significa”.