Totti e Ilary la pace è vicina: merito di Bastian e dell’amore

Sarebbe tornato il sereno tra Ilary Blasi e Francesco Totti e il merito è di Bastian

Francesco Totti e Ilary Blasi nn sarebbero più ai ferri corti. Lo avrebbero rivelato le persone vicine alla coppia che avrebbero raccontato come Ilary Blasi, ormai da un paio di mesi, sia tornata a godersi la vita, innamorata persa del suo Bastian, l’imprenditore tedesco che le ha rubato il cuore. Una rinascita per la conduttrice dopo le storie di corna, tradimenti, dopo le interviste shock, dopo le accuse imperdonabili. Adesso Ilary vuole godersi il presente, tra viaggi in montagna, week end, fughe d’amore, Capodanno asiatico e le mille attenzioni che Bastian le starebbe riservando. E non vuole più pensare a quello che è stato. Per la conduttrice, presto impegnata con la nuova edizione dell’Isola dei famosi, è arrivato il momento di ripartire da lei, senza rancori. Ed è per questo che anche gli avvocati della coppia avrebbero tirato un sospiro di sollievo: il motivo? In aula potrebbe non scatenarsi quella guerra senza precedenti che tutti temevano. Del resto anche Francesco Totti era stato chiaro nella sua intervista al Corriere, non voleva fare la guerra a Ilary, si aspettava solo un accordo, che forse chissà, arriverà proprio nelle prossime ore. L’ex capitano giallorosso, da sempre pensa a un finale pacifico, a una pace coniugale, per provare a godersi la sua famiglia allargata, quella costruita con Noemi Bocchi, con la quale sta per festeggiare altri nuovi traguardi ( e con la quale non ci sarebbe nessuna crisi nonostante le tante voci circolate in queste ore).

Ilary Blasi e Francesco Totti la pace è vicina?

Al momento Ilary Blasi continua a vivere nella villa dell’Eur insieme ai suoi figli. Chanel, Christian e Isabel in queste settimane si sono mostrati molto sui social, spesso accanto a Totti con il quale hanno un rapporto straordinario. Vale lo stesso per mamma Ilary. I figli della coppia vogliono dimostrare che gli affari tra mamma e papà non possono in nessun modo rovinare il rapporto genitori-figli e questa è la cosa che più conta. E’ chiaro che Ilary e Francesco non sono amici, ma almeno, i loro rapporti, sarebbero adesso, civili. Niente più guerre tra scarpe, borsette e Rolex, si volta pagina.