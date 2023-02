Gianluca Vacchi, per Sharon Fonseca il regalo più elegante e costoso

E' incredibile il regalo di Gianluca Vacchi per il compleanno della sua Sharon: è di velluto

E’ il compleanno della sua compagna e Gianluca Vacchi non solo non bada a spese ma per Sharon Fonseca ha pensato al regalo più elegante e ovviamente lussuoso. Mr Enjoy deve tutta la sua felicità alla madre di sua figlia Blu Jerusalema, è follemente innamoraoa e per la sua Sharon, per i suoi 28 anni, ha organizzato una sorpresa dietro l’altra ma soprattutto un regalo di velluto. Un’auto super lusso, un’auto di velluto, dalla carrozzeria ricoperta di velluto nero. Chi poteva pensare una cosa del genere se non Gianluca Vacchi. Mentre noi tutti decidiamo di non prendere magari una macchina scura, nera, perché altrimenti si nota subito qualunque cosa, dalla polvere ai graffi, Vacchi la fa rivestire di velluto nero per la sua fidanzata. Un enorme fiocco rosso ha fatto intuire subito alla splendida Sharon Fonseca che quell’auto era per lei.

Il regalo di Gianluca Vacchi per Sharon nel giardino della villa

L’imprenditore 55enne ha scelto una Range Rover personalizzata grazie al car wrapping: la carrozzeria è ricoperta col velluto. La macchina è tutta nera. Il modello è super esclusivo e full optional. Sharon si emoziona, è felice, accarezza la sua nuova macchina e non crede ai suoi occhi, il suo compagno è riuscito di nuovo a sorprenderla. Se pensate al costo di una Range Rover base potete confrontarla con il modello SV Carmel Edition, una serie speciale realizzata in soli 17 esemplari. Il costo? 345mia dollari.

Ma questo non è stato l’unico regalo per la festeggiata. Certo il più costoso del suo 28esimo compleanno ma per il resto Gianluca Vacchi ha organizzato un’intera giornata ricca di sorprese. Dal risveglio del mattino con la prima torta con le candeline che lui ha portato a Sharon insieme alla loro bambine. Un primo momento dolcissimo, di certo il più semplice di tutta la giornata.

I fiori bianchi, poi l’auto effetto velvet, velluto, su cui ovviamene spiccano le iniziali della modella, in rosso. Gli interni sono color crema e di certo questa è e sarà almeno per un anno la macchina preferita dalla Fonseca. Due anni fa era arrivata un’altra bellissima auto sportiva, poi a San Valentino del 2021 un’altra ma bianca, adesso è davvero difficile battere questo modello velluto nero.