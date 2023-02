Ilary Blasi felice con Bastian mangia di tutto a Monaco

Ilary Blasi è volata a Monaco dal suo compagno e con Bastian si lascia andare e mangia di tutto

Ilary Blasi ha preso un altro aereo verso la felicità, è arrivata a Monaco e con il suo compagno appare davvero felice. Ilary Blasi mangia di tutto con il suo Bastian, è più bella che mai, ha detto addio alla magrezza che sembrava davvero eccessiva mentre tutti iniziavano a parlare della sua separazione da Francesco Totti. La fine di una lunga storia d’amore e l’inizio di un’altra per Ilary Blasi che ogni volta anticipa i paparazzi e pubblica per prima le foto in giro per il mondo tra una fuga e l’altra. Ogni fine settimana per la conduttrice è un’avventura perché se non parte lei ormai arriva Bastian a Roma. Questa volta però è lei a volare a Monaco, a casa del suo compagno, questa volta Ilary Blasi è andata in Germania. Chissà se ha già conosciuto la famiglia e gli amici più cari del suo nuovo fidanzato. E’ molto probabile che sia così, è molto probabile che questo amore sia importante per lei, altrimenti non l’avrebbe presentato alla sua famiglia, alla sorella Silvia, ai suoi figli, agli amici più cari.

Ilary Blasi tra wurstel e birra la sua dieta adesso è più golosa

Quando era sposata con Francesco Totti la conduttrice de L’Isola dei famosi era sempre molto attenta alla dieta del calciatore, anche e soprattutto quando lui ha appeso le scarpette al chiodo. E’ stata attenta a non farlo ingrassare senza gli allenamenti, invece adesso c’è chi dice che con Noemi Bocchi l’ex capitano della Roma abbia messo già qualche chilo.

Anche Ilary Blasi sembra lasciarsi andare un po’ di più e soprattutto quando è con Bastian gusta davvero di tutto, assaggia di tutto, ovviamente a Monaco beve dell’ottima birra, mangia wurstel con crauti, salsette varie e bretzel. Mostra un po’ di tutto sul suo profilo Instagram, rende partecipi i follower dei suoi viaggi d’amore ma sembra voglia mostrare tutto anche al suo ex marito. C’è chi dice che Totti sia ancora innamorato di Ilary Blasi e che non la dimenticherà mai. Il 14 marzo però si avvicina e la prima udienza per la causa di divorzio è molto attesa.