Luca Argentero e Cristina Marino pubblicano la prima foto del figlio

Luca Argentero e Cristina Marino solo adesso pubblicano la foto del figlio confermando il nome scelto

Luca Argentero e Cristina Marino hanno atteso un po’ prima di annunciare la nascita del secondo figlio. Ma che il piccolo Argentero era nato l’aveva già svelato Chi sui social, facendo evidentemente arrabbiare non poco Argentero e la Marino. Il bebè è nato ieri e magari se il gossip non avesse spifferato tutto Luca Argentero e Cristina Marino avrebbero atteso ancora altro tempo prima di pubblicare la prima foto e di dare il dolce annuncio. Ovviamente la foto scelta dalla coppia è quella della manina del figlio tra le loro mani. Il piccolo Argentero è nella sua culletta in ospedale. “Noè Roberto Argentero” questa la presentazione con la data, quella di ieri, 16 febbraio 2023 e poi la frase più bella: “Con il cuore pieno di amore”. Foto e presentazione condivisa anche dalla bellissima mamma.

Luca Argentero e Cristina Marino le foto del figlio

E’ già questo uno strappo alla regola, se Luca Argentero avesse potuto farlo avrebbe evitato anche di far sapere al mondo che sua moglie era incinta. Sono così discreti e così desiderosi di proteggere la famiglia e la loro vita privata che non amano alcun tipo di intromissione. Hanno ragione e infatti non hanno mai mostrato il visino della loro piccola Nina Speranza, la primogenita. Si sono arrabbiati ogni volta che i paparazzi hanno scattato una foto alla bambina e ogni volta hanno fatto in modo di rovinare il lavoro del gossip anticipando le foto.

Sono tantissimi gli amici vip, i colleghi che in questi minuti stanno facendo sui social gli auguri alla coppia per la nascita del loro secondo figlio. Tra i primi a fare gli auguri Chiara Ferragni, Simona Ventura, Anna Foglietta, Costanza Caracciolo, Alena Seredova, Giovanni Scifoni, Cristina Chiabotto e tanti altri.

Chi non aveva sbagliato, la soffiata era giusta, il figlio di Luca Argentero era già nato e il nome scelto anche questa volta è doppio: Noè Roberto. Adesso possono continuare a sognare la famiglia che hanno sempre desiderato e a viverla ogni giorno scelta dopo scelta e lontani da occhi indiscreti, come sempre.