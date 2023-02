LDA e Aka7even diventano parenti: fidanzati con due sorelle gemelle

Aka7even ed LDA fidanzati con due sorelle gemelle: lo scoop è servito

Quando si dice il destino…Chi lo avrebbe mai detto! Fratelli nel talent Amici, fratelli non di sangue anche nella vita vera, almeno per ora…Se così possiamo dire con una velata, non troppo, nota di ironia! Aka7even ed LDA sono molto amici ma a quanto pare, c’è anche un altro legame che li sta unendo in questo periodo. I due cantanti che hanno partecipato al talent di Maria de Filippi, si sono infatti fidanzati e hanno rese pubbliche le loro relazioni. E fin qui nulla di nuovo…Quello che però tutti hanno scoperto da poche ore è che LDA e Aka7ven si sono fidanzati con due sorelle gemelle, il che significa che sono, almeno per ora, cognati! Ma chi sono le fidanzate di Aka7even e di LDA? Sono due sorelle molto seguite sui social, due gemelle.

Le fidanzate di Aka7even ed LDA sono Miriam Galluccio e Francesca Galluccio, note ai più come le Twins Galluccio di TikTok. Luca d’Alessio, come si è capito dalle ultime foto postate sui social, è fidanzato con Miriam, mentre Aka7even è fidanzato con Francesca. Le due gemelle hanno 21 anni e proprio come i due cantanti, anche loro sono nate a Napoli. Insomma tante cose in comune…Dal nome, visto che i due cantanti si chiamano davvero Luca, alla coincidenza che li ha portati a innamorarsi, nello stesso periodo, di due sorelle.

Nè LDA nè Aka7even hanno di recente parlato delle loro relazioni, anche se le storie sui social non mento. Ad esempio il cantante di Loca, ha condiviso insieme alla sua fidanzata delle dolci foto nelle ultime ore, tra baci, abbracci e dediche d’amore. Più riservato Luca d’Alessio. La sua storia con Miriam sarebbe iniziata da poco. E in effetti sappiamo che Luca, è arrivato a Sanremo con una canzone che parlava d’amore, una storia d’amore finita male che lo ha portato a sfogarsi con un brano musicale. Una storia che si è chiusa prima che nella sua vita entrasse Miriam. Insomma un amore appena nato che però sembra essere davvero unico e speciale anche per LDA.