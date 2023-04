Luca Salatino e Soraia in crisi: che succede?

Sembra che Luca Salatino e Soraia siano in crisi. Un fulmine a ciel sereno per tutti

Sui rispettivi profili social di Luca Salatino e Soraia Ceruti non c’è nulla che faccia pensare a un addio tra i due ma nemmeno che tutto prosegua come prima. I due ex volti di Uomini e Donne restano in silenzio mentre tutti iniziano a parlare della loro crisi. Fino a poco tempo fa Luca Salatino era nella casa del GF Vip in lacrime per la sua fidanzata, una mancanza così forte da non riuscire a proseguire il gioco. Cosa è accaduto dopo? Li abbiamo visti sempre insieme e Soraia preoccupata per l’operazione alla schiena di Luca, poi sempre più distanti fino al silenzio. Sembra che abbiano trascorso la Pasqua separati, che le voci sempre più insistenti sul loro conto siano vere. Nessuna conferma ma è l’esperta di gossip Deianira Marzano che racconta di avere avuto dei contatti con una fonte vicina alla coppia.

Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati?

Cosa avrebbe rivelato la fonte vicina a Soraia e Luca Salatino? “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale” questo il pettegolezzo che allarma i fan, un vero fulmine a ciel sereno. La coppia stava facendo tanti progetti per il futuro, sembravano inseparabile e invece l’amore professato dall’ex tronista nella casa del GF Vip sembra non bastare più.

Quando Salatino ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip ha iniziato a Como la convivenza con Soraia, non voleva perdere più nemmeno un giorno. Tutto sembrava andasse bene e adesso invece il fonti parlano della loro crisi. La convivenza ha messo in luce qualche problemino?

Luca Salatino non ha vissuto un periodo semplice con i suoi problemi alla schiena, l’operazione e la riabilitazione. Soraia è sempre rimasta al suo fianco, almeno fino a poco tempo fa. Adesso non c’è più traccia dei due fidanzati insieme.