Soraia Ceruti ha tradito Luca Salatino e vive già con un altro ragazzo?

Una rivelazione che spiegherebbe i silenzio di Luca Salatino e Soraia Ceruti

Tutti parlano di crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti, dicono che si sono lasciati, passano i giorni e il silenzio di entrambi sembra una conferma. Al pettegolezzo se ne aggiunge un altro ed è una vera rivelazione choc per chi segue la coppia dai tempi di Uomini e Donne, per chi ha visto le lacrime di Luca Salatino per Soraia al GF Vip. Lui ha lasciato il reality show perché non riusciva a stare senza di lei, aveva paura di perderla. Oggi il gossip rivela che le sue paure forse erano fondate, perché forse Soraia ha tradito Luca. Cosa c’è di vero in questo pettegolezzo? E’ ancora una volta Deianira Marzano a raccontare tutto, ad ipotizzare, a raccogliere indizi e tirare fuori ben più di un tradimento.

Soraia Ceruti convive già con un altro ragazzo?

Settimane fa l’ultima foto insieme, Soraia Ceruti e Luca Salatino, poi il silenzio totale da parte di entrambi, anche la Pasqua trascorsa da separati e senza dira una parola. Per qualcuno dietro tutto questo poteva esserci anche la partecipazione a Temptation Island: fingere crisi e problemi per poi risolvere tutti all’interno del reality. Invece, sembra che tra i due sia davvero finita e non solo perché non compaiono più insieme.

Una serie di messaggi, si segnalazioni, hanno svelato all’esperta di gossip che ci sarebbe stato un tradimento. Segnalazioni contro Soraia. Sembra che la Ceruti abbia lasciato Luca Salatino per stare con un altro ragazzo e che addirittura ci sia già una nuova convivenza

Si vocifera che Soraia Ceruti e il suo presunto nuovo fidanzato avrebbero iniziato una convivenza già da qualche settimana. E’ da Como, città dell’ex volto noto di Uomini e Donne, che diversi utenti avrebbero visto la ragazza insieme ad un altro. Sarebbero stati avvistati anche a Napoli. Il nuovo presunto compagno sarebbe un imprenditore, molto conosciuto a Como. Il gossip aggiunge anche che lui avrebbe avuto molte relazioni, nessuna lunga, e che forse Soraia sta sbagliando perché sta perdendo un ragazzo d’oro. Sarà tutto vero?