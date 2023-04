Luca Salatino conferma l’addio di Soraia, ma come sta?

E' Luca Salatino a confermare che lui e Soraia Ceruti si sono lasciati. Ma come sta adesso l'ex vippone?

Non c’è più alcun dubbio: Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati, è l’ex vippone a confermare tutto. Con poche parole Luca Salatino ha messo fine alle domande di chi voleva sapere se davvero tra i due fosse finita. Per sapere invece cosa è accaduto tra Luca e Soraia bisognerà attendere un po’ di più. Nessuna conferma sul presunto tradimento della Ceruti, se è vero che ha già un’altra storia e convive con il nuovo fidanzato. Sembra tutto così strano, ma in amore forse niente è poi così strano. Abbiamo visto Salatino piangere senza sosta nella casa del GF Vip pensando alla sua fidanzata, alla paura di perderla. Quella paura è diventata realtà, non è servito eliminarsi dal reality show, non proseguire per tornare a casa da lei. Soraia è andata via dalla sua vita, anzi è Luca Salatino che ha dovuto fare i bagagli visto che si era da poco trasferito.

Le parole di Luca Salatino sulla fine con Soraia Ceruti

“Tra me e Soraia è finita, vi chiedo di rispettare questo momento. Vi voglio bene” solo questo e la richiesta di non chiedere altro, di non dire altro. E’ evidente il dolore, non potrebbe essere diversamente, anche perché poco prima della conferma aveva scritto: “Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande”. Parole riferite alla sua ex fidanzata? Parole che confermerebbero quanto riporta il gossip e Deianira Marzano in questi giorni?

Soraia Ceruti ha davvero tradito il suo Luca? Chi ne sa di più dice che la Ceruti frequenta un imprenditore, che la storia è già importante.

Per l’annuncio l’ex vippone ha scelto il colore nero, ha scelto i puntini sospensivi, poche parole e di certo la delusione più grande. Avrà capito che non vale la pena abbandonare i propri sogni, le possibilità che offre la vita. Se è amore vero nessuna distanza può rovinare una storia importante. Se non avesse lasciato la casa del GF Vip magari Luca Salatino avrebbe vinto.