Federica e Piccolo G: a Verissimo tutte le news sulla coppia

Stanno ancora insieme Federica e Piccolo G? La cantante di Amici racconta tutta la verità a Verissimo

Anche questa settimana a Verissimo c’è stato spazio per l’ultimo eliminato dalla scuola di Amici 22, in questo caso, l’ultima eliminata. E’ toccato infatti a Federica accomodarsi nel salotto di Silvia Toffanin per fare un bilancio di questa esperienza nella scuola. Lei che prima di entrare ad Amici 22 faceva la parrucchiera, non può che essere felicissima di come sono andate le cose e di tutto quello che ha fatto durante questi mesi. Non solo il successo e la musica, visto che Federica nella scuola ha trovato anche l’amore. Inevitabile per Silvia Toffanin chiederle come vanno le cose con Piccolo G. Federica ha spiegato che per il momento non si sono ancora visti ma si sentono sempre e si incontreranno la prossima settimana. “Guarda che occhi che ha” ha detto la cantante commentando una foto di Piccolo G. A Silvia ha anche rivelato che le è molto mancato durante l’ultimo periodo, dopo l’eliminazione.

Federica e Piccolo G storia d’amore a gonfie vele

“Mi manca veramente tanto, si sono innamorata di lui” ha detto molto imbarazzata Federica rispondendo alle domande si Silvia Toffanin. E quando la conduttrice le ha chiesto se si tratti di un grande amore ha aggiunto: “Bhè non ti nego che lo penso costantemente quindi si, lo amo tanto, è una persona molto speciale, intelligente, è colto. Sa sempre che cosa dire, cosa dirmi per tranquillizzarmi. Poi mi ha scritto delle lettere e delle poesie bellissime. Devo dire che è molto romantico e anche tanto passionale anche se non lo dà a dimostrate, sotto sotto è un gran romanticone.”

La cantante ex componente della squadra di Arisa al serale di Amici 22 ha spiegato come è nata questa storia d’amore con Piccolo G: “All’inizio è stato un po’ strano perchè eravamo molto amici, parlavamo tanto. Poi ho pensato che sentivo questa cosa, questa elettricità e quindi gli ho chiesto se lo sentivo solo io e lui mi ha detto che lo sentiva anche, quindi ci siamo avvicinati di più. C’è stato un momento dove siamo stati bene insieme, poi un momento un po’ ballerino, perchè abbiamo due caratteri molto forti, quindi ci scontravamo, essendo molto orgogliosi. Ma poi ci siamo visti prima che andasse via quando è stato eliminato, ci siamo chiariti ed è stato bello. Oggi è tutto rose e fiori, adesso non resta che incontrarci“.

Federica ha poi concluso: “Lui mi fa stare bene, mi fa ridere davvero tanto, questa è una cosa che apprezzo moltissimo”.