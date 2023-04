I vip a Forte dei Marmi: arriva il solo e arrivano anche loro

Ecco chi c'è a Forte dei Marmi in questa primavera 2023, i vip che prenotano il loro posto al sole

E’ arrivato il sole e finalmente a Forte dei Marmi sono tornati i vip, ci sono quasi tutti e quasi tutti scelgono l’amata località toscana. Coppie vip e famiglie vip, come sempre la rivista Chi li becca tutti e loro si fanno paparazza volentieri. Così si scopre che tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci tutto fila liscio, che il loro amore vola altissimo e per la cantante è la prima volta dopo l’addio a Gigi D’Alessio. La coppia si è anche fermata qualche attimo per facilitare gli scatti, il sorriso della Tatangelo dice tutto. Giulia De Lellis è sempre innamoratissima del suo Carlo e Gussalli Beretta ricambia allo stesso modo, nessuna crisi, nessun litigio tra loro due. Così come a Forte dei Marmi spazzano via i pettegolezzi sulla crisi Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini; nessuna notizia invece sui problemi finanziari che l’imprenditore potrebbe avere in questo periodo. Ovviamente non può mancare Flavio Briatore con le sue attività da gestire e di certo con un pizzico di gelosia per l’ex moglie.

Le famiglie vip a Forte dei Marmi in questa primavera 2023

Da una coppia vip all’atra si passa alle famiglie vip e anche per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri con le loro bambine resta sempre il luogo perfetto. Stessa spiaggia, stesso mare e in Versilia i vip si incontrano tra loro, sotto lo stesso ombrellone, nello stesso locale, nel giardino di una delle loro ville, passeggiando.

Prossima al matrimonio e in pieno relax anche la coppia Alena Seredova e Alessandro Nasi con la loro bambina, la dolcissima Vivienne. Era da un po’ di tempo che la Seredova non sceglieva Forte dei Marmi.

Questo è solo l’inizio, è solo la primavera, sono solo arrivati i primi raggi di sole, finalmente questa estate 2023 sarà libera da ogni problema e i vip hanno ovviamente già prenotato il loro lussuoso posto al sole.