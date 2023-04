Tananai e Gaia Gozzi stanno insieme? Il pettegolezzo è dolcissimo

Il gossip è dolcissimo e racconta di Tananai e Gaia Gozzi ma fino a poco tempo fa erano fidanzati

Arriva un dolcissimo gossip dal mondo della musica e parla di Tananai e Gaia Gozzi. Nessuno dei due ha bisogno di presentazioni, Gaia Gozzi è l’ex vincitrice di Amici, le canzoni di Tananai le cantano tutti, soprattutto l’ultima del festival di Sanremo, Tango. Cosa c’è tra i due cantanti? Stanno insieme, sono fidanzati? E’ Dagospia a riferire che tra i due artisti già da un po’ di tempo ci sarebbe una grande simpatia. C’è però altro perché entrambi risultano fidanzati. Tananai innamorato di Sara Marino, Gaia Gozzi di Daniele Dezi. Simpatia o amore? In genere il sito di Roberto D’Agostino non sbaglia ma scopriamo cosa si racconta di questo presunto e dolcissimo ma non confermato flirt.

Tananai e Gaia Gozzi sono fidanzati o no?

“Da Amici a Sanremo, poi silenzio, ma ora Gaia (Gozzi) è tornata alla grande con il singolo Estasi” è in un trafiletto del sito. Dagospia prosegue parlando della cantante ex alunna di Amici, del produttore musicale romano, in arte Orang3, che è il suo fidanzato. “’Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile, ma sono felice, molto’ – raccontava Gaia – Solo che da un po’ di tempo gira la voce che ci sarebbe una grande simpatia tra lei e Tananai” questo dice il gossip.

Sono voci o è tutto vero? Anche Tananai dovrebbe essere fidanzato, con Sara che fa l’architetto ed è molto lontana dal mondo dello spettacolo, un po’ di tempo fa ha confidato: “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. Sono innamorato”.

La coppia di amici o di fidanzati avrà voglia di uscire allo scoperto? I fan di entrambi sognano un duetto, chissà magari sarà questo il loro legame ma Dagospia insiste con altro.