Valentina Ferragni è di nuovo single: è già finita con Matteo Napoletano?

Storia d'amore già finita tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano?

E’ già scoppiata la coppia formata da Valentina Ferragni e Matteo Napoletano? Sembra che Valentina Ferragni sia di nuovo single, che sia già finita dopo il viaggio in Messico. Hanno già rotto? Cosa è successo e chi ha deciso di non proseguire la relazione? A tutte queste domande o quasi a tutte risponde la rivista chi di Alfonso Signorini che spiega che sarebbe stato lui a mettere già un punto alla loro relazione. Matteo Napoletano non era innamorato della sorella di Chiara Ferragni? Avevano deciso di passare la Pasqua insieme, avevano scelto una destinazione lontana da tutto e tutti, erano volati a Los Angeles, a casa di lui, per poi spostarsi in Messico. Sembrava andasse tutto bene ma poi tutto è franato. Sia Valentina Ferragni che Matteo Napoletano non hanno mai detto nulla sulla loro relazione, non hanno mai confermato né ufficializzato. Tutto era ancora in costruzione, tutto normale.

Valentina Ferragni è di nuovo single

Matteo Napoletano e Valentina Ferragni si sono conosciuti a inizio di quest’anno. Nel mese di marzo sono stati avvistati per la prima volta dai paparazzi, erano in una discoteca di Tulum, nel Messico, si baciavano. Poi è accaduto qualcosa e come sempre il gossip indaga.

Durante i giorni di relax all’estero, quelli in cui Valentina Ferragni era negli Stati Uniti tra Disneyland e Hollywood, lì c’era anche Luca Vezil, il suo storico ex fidanzato. Solo una coincidenza o la Ferragni e Vezil si sono rivisti? Il legame tra oro sembra non essersi mai spezzato del tutto, dopo tutti gli anni insieme, la convivenza. Hanno condiviso tutto e forse è vero che un ex così importante è troppo difficile da dimenticare. Qualcuno pensa che i due ex fidanzati potrebbero tornare insieme e che magari Napoletano aveva capito che Valentina non era pronta per una nuova storia d’amore. Solo pettegolezzi, nessuna conferma.