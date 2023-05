La verità di Alessandra su Luca Daffrè: “Insieme solo 8 ore, non ci sa fare”

E' Alessandra Fumagalli adesso a parlare della fine della sua storia con Luca Daffrè: insieme solo per 8 ore

Dopo le parole di Luca Daffrè che aveva confermato le voci di una rottura tra lui e Alessandra Fumagalli a pochi giorni dalla scelta nello studio di Uomini e Donne, è arrivato anche il commento della ragazza a quello che è accaduto e sta accadendo. Alessandra ha detto che non avrebbe mai voluto fare un video per parlare di quanto successo tra loro ma visto che sta leggendo delle cose che non corrispondono al vero, ci tiene a mettere qualche puntino sulle i.

L’ex tronista di Uomini e Donne, questa mattina, aveva confermato con un post sui social, le voci circolate in queste ore, voci che parlavano di una rottura tra lui e Alessandra. Ma in realtà non c’era molto da “rompere” perchè questa storia, non sarebbe mai neppure iniziata e la ragazza lo fa ben capire nei video pubblicati sui social.

La verità di Alessandra sulla fine della sua storia con Luca Daffrè

“La verità è che dal momento in cui noi siamo usciti da quel programma io non ho avuto la possibilità di passare del tempo con lui, non più di otto ore” ha detto Alessandra, rimasta basita a quanto pare, nel leggere le parole di Luca nelle sue storie instagram, visto che non se lo aspettava.

La Fumagalli ha quindi voluto fare delle precisazioni, stanca anche di molte illazioni che sono arrivate in queste ore sempre via social: “Io non volevo neanche fare questo video ma dalle cose che sto continuando a leggere credo sia arrivato il momento di farlo, perché sta diventando tutto troppo ridicolo e perché sto passando per la ragazza che non sono. Ho visto segnalazioni insensate e ho visto la corda che lui sta dando“.

La ragazza ha poi aggiunto: “Mi sono sentita sbagliata e non adatta al contesto. Sono sempre stata criticata per gli occhiali che indossavo, gli abiti che indossavo, i capelli. Non poteva scegliere le altre? Io non voglio diventare come vuoi tu“.

Alessandra mette in dubbio la scelta di Luca

Nelle sue storie, Alessandra ha poi detto quello che un po’ tutti abbiamo pensato, ossia che Luca è arrivato a fare quella scelta, solo perchè costretto…E infatti ha detto su instagram: “Detto ciò, non credo che le cose accadano per caso. Per quanto io possa rimanerci male, perché non posso dire di no, ma ci sono rimasta male, io in fin dei conti potevo sapere che finiva così. Nel momento in cui tu già mi confronti con le altre ragazze e non sono quella e quella di lì, capisco che tu hai fatto quella scelta perché ti faceva bene farlo, anche se lui ha detto che non ci guadagnava niente, mi sa che ci ha guadagnato tantissimo con tutti i giochini, apri profilo e chiudi profilo“.

Alessandra ribadisce che ci aveva creduto, che pensava che ci potesse essere una storia ma che le cose non sono andate. Però non vuole neppure passare per la persona che non è e per questo motivo, fa sentire la sua voce via social.